17 Oca 2024 - 12:16- Siyaset G:

İYİ PARTİ'NİN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI BELLİ OLDU!

İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, Kocaeli Büyükşehir Belediye adayını açıkladı.

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İYİ PARTİ'NİN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI BELLİ OLDU! mask
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İYİ Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin olarak duyuruldu.

GENCAY YILDIZTEKİN KİMDİR?

Yıldıztekin, 1971 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Yıldıztekin, Darıca İlçe Başkanlığı görevi yapıyordu ve Darıca Belediye Başkanlığı yapabilmek için görevinden istifa etmişti. Gencay Yıldıztekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
# AKP, İyi Parti, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Kocaeli Erzurum Vakfı kurucusu Gencay Yıldıztekin

17 Oca 2024 - 12:16 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
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Alikahyayahya - HAH TAM ŞİMDİ İSABET OLDU KİLOSU BOYU BELLİ OLACAK ACABA İP KOCAELİNDE KAÇ OY ALACAK VE DE YETERLİ OY ALAMAYINCA MERAL İSTİFA EDECEK Mİ BIRAKACAK MI

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 17 Ocak 12:35

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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