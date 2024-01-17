İYİ PARTİ'NİN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI BELLİ OLDU!

Alikahyayahya - HAH TAM ŞİMDİ İSABET OLDU KİLOSU BOYU BELLİ OLACAK ACABA İP KOCAELİNDE KAÇ OY ALACAK VE DE YETERLİ OY ALAMAYINCA MERAL İSTİFA EDECEK Mİ BIRAKACAK MI