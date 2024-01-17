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Eski muhtar Fevzi Kocaman vefat etti

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nin eski muhtarı 70 yaşındaki Fevzi Kocaman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

HABER MERKEZİ
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Eski muhtar Fevzi Kocaman vefat etti mask

Fevzi Kocaman, yarın (18 Ocak Perşembe) Yenidoğan Zeytinlik Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# cenaze

17 Oca 2024 - 12:29 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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