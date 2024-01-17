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Sol bek bu hafta bitecek

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Kocaelispor’da sol bek transferi bu hafta bitecek. Öne çıkan isim Trabzonspor’dan Arif Boşluk

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ALTERNATİF DUHAN AKSU

Kocaelispor sol bek transferi için süreci hızlandırdı. Temsilcimizde cezalı durumda olan Atila Turan’ın alternatifi aranıyor. Öne çıkan 2 aday var. Bunlardan daha baskın olan ise Trabzonspor’dan Arif Boşluk. 20 yaşındaki genç oyuncu için temaslar devam ediyor. Bir diğer aday ise 26 yaşındaki Duhan Aksu. Aksu şu an kulüpsüz. Fenerbahçe altyapısından yetişen oyuncu son olarak Kasımpaşa forması giydi. 2 oyuncu ile de temaslar sürerken, Arif Boşluk’un bir adım önde olduğu öğrenildi.
# Kocaelispor, aday

17 Oca 2024 - 12:23 - Spor

Muhabir  Spor Merkezi

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