Sol bek bu hafta bitecek

ALTERNATİF DUHAN AKSU
Kocaelispor sol bek transferi için süreci hızlandırdı. Temsilcimizde cezalı durumda olan Atila Turan’ın alternatifi aranıyor. Öne çıkan 2 aday var. Bunlardan daha baskın olan ise Trabzonspor’dan Arif Boşluk. 20 yaşındaki genç oyuncu için temaslar devam ediyor. Bir diğer aday ise 26 yaşındaki Duhan Aksu. Aksu şu an kulüpsüz. Fenerbahçe altyapısından yetişen oyuncu son olarak Kasımpaşa forması giydi. 2 oyuncu ile de temaslar sürerken, Arif Boşluk’un bir adım önde olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.