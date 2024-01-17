Kocaeli'de 95 bin KOBİ’ye 125 milyon TL destek!

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 2024 yılının ilk meclisi, ocak ayı meclis toplantısı Kocaeli Sanayi Odası meclis binasında gerçekleşti. Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul'un başkan olduğu meclis toplantısının konuk konuşmacısı ise KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu oldu.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun ardından söz alan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı (KOSGEB) Ahmet Serdar İbrahimcioğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi,

1 MİLYON 297 BİN KOBİ’YE DESTEK VERİLDİ

Benim için burada olmanın en kıymetli yanı 5 yıl burada hizmet vermiş olmam. Sayın başkan rapor sunarken İstanbul’dan sonra geliyoruz dedi. Kocaeli bu kadar önemli bir kent. Çalkantılı dönemleri deneyimleyeceğiz bir merkezdeyiz. Dayanıklılığı fazlasıyla sağlayan kentlerden biri. Bu da buradaki sanayicilerin katma değer ile kenti nereye taşıdığını gösteriyor. KOBİ’lerin çalkantılı dönemlerde daha esnek olarak ekonomiyi diri tuttuğu görülüyor. 2009 yılında KOSGEB artık mikro ölçekli işletmelere destek veriyor. 2002 yılından itibaren 1 milyon 297 bin KOBİ’ye destekte bulundu.

107 BİN KOBİYE DESTEK VERDİK

Bizim 40 destek paketimiz var. Bunların her birinin farklı anlam hesabı var. Ama biz yeni dönemde destek programları yönetmeliğini yeniledik. Bugün benim görevimdeki 100’üncü günüm 35 il ziyareti yaptım. Benim için de hızlı oryantasyon oldu. Çıkarımlarımız KOSGEB daha yalın olsun oldu. Daha yaygın ve daha anlamlı mayınları olmayan programlar planlıyoruz. 2023 yılında 107 bin KOBİ’ye 18 milyar TL destek verdik. Desteklerinin yüzde 33’ü geri ödemeli yüzde 67’si hibe. İmalat sanayiye olan destek miktarımızı arttıracağız. KOSGEB’in 2028 sonuna kadar sanayiciye olan desteğinin yüzde 78’e çıkarılması Orta Vadeli Program’a yazıldı.

KOCAELİ KOBİ OLARAK GÜÇLÜ BİR ŞEHİR

Artık dijital bir çağdayız. Sadece kurumumuzu değil, destek verdiğimiz KOBİ’lerimizin de dijitalleşmesi gerek. Hizmetimizi şu an dijital olarak vermekteyiz. KOSGEB’in daha erişilebilir olması vizyonu ile ilgili anahtar kelime. İl Müdürlüğü’müzde 95 bin kayıtlı KOBİ var. Bu kadar KOBİ’nin olduğu bir İstanbul var, ilk 3’te sayabileceğimiz bir ildeyiz şu an da. 13 bin imalatçıyı yıl içerisinde ziyaret etmeyi hedefliyoruz. KOSGEB, sahada, arazi de KOBİ’sinin yanında. Bin kobi uzmanımız ile sahada olacağız. Bunu da erişebilirlik konusunda önemsiyoruz. Kocaeli’de 95 bin kayıtlı KOBİ var. 125 milyon destek vermişiz. Kocaeli KOBİ olarak güçlü bir şehir.”