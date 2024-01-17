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Karamürsel’in fırtınası: ZEYNEP AKER

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen U20 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası’nda Karamürselli Zeynep Aker yine gururumuz oldu

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
Karamürsel’in fırtınası: ZEYNEP AKER mask
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SÜREKLİ DERECE YAPIYOR

Zeynep Aker, daha önce de Türkiye’de yapılan kadınlar atletizm yarışmalarında birçok derecelerine yenisi ekledi. U20 Türkiye Salon Şampiyonası yarışmaları 13-14 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Yarışlara katılan Karamürselli Zeynep Aker, 60 metre de Türkiye 3’ncüsü, 200 metre de Türkiye 2’ncisi oldu. Şampiyonaya toplam 278 sporcu katıldı. Atlet Zeynep Aker, yine dereceye girerek madalya kazandı, kenti ve ilçeyi gururlandırdı.

BABA-ANTRENÖR

Antrenmanlarını antrenörü ve babası Ahmet Aker eşliğinde yaptan Zeynep Aker, “Atletizmi çok seviyorum, çok çalışıyorum, en büyük desteğim ailem’ dedi. Antrenör ve baba Ahmet Aker, ‘kızım ve sporcumun başarılarından ötürü çok çifte mutluluk ve gurur yaşıyorum’ dedi.
# türkiye, büyük, oldu

17 Oca 2024 - 13:27 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

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