Karamürsel’in fırtınası: ZEYNEP AKER

SÜREKLİ DERECE YAPIYOR
Zeynep Aker, daha önce de Türkiye’de yapılan kadınlar atletizm yarışmalarında birçok derecelerine yenisi ekledi. U20 Türkiye Salon Şampiyonası yarışmaları 13-14 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Yarışlara katılan Karamürselli Zeynep Aker, 60 metre de Türkiye 3’ncüsü, 200 metre de Türkiye 2’ncisi oldu. Şampiyonaya toplam 278 sporcu katıldı. Atlet Zeynep Aker, yine dereceye girerek madalya kazandı, kenti ve ilçeyi gururlandırdı.
BABA-ANTRENÖR
Antrenmanlarını antrenörü ve babası Ahmet Aker eşliğinde yaptan Zeynep Aker, “Atletizmi çok seviyorum, çok çalışıyorum, en büyük desteğim ailem’ dedi. Antrenör ve baba Ahmet Aker, ‘kızım ve sporcumun başarılarından ötürü çok çifte mutluluk ve gurur yaşıyorum’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.