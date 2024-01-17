17 Oca 2024 - 13:40- Siyaset

İzmit’in bağımsız adayı rakiplerini bekliyor!

İzmit Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Mustafa Can, İzmit İlçe Seçim Kurulu’na giderek adaylık için resmi başvurusunu yaptı.