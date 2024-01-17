17 Oca 2024 - 13:40- Siyaset G:

İzmit’in bağımsız adayı rakiplerini bekliyor!

İzmit Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Mustafa Can, İzmit İlçe Seçim Kurulu’na giderek adaylık için resmi başvurusunu yaptı.

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri

17 Oca 2024 - 13:40 - Siyaset

Muhabir  Mesut Akbulut

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

ihsan - şerlerin def i hayırların fethi olması dileğiyle

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ocak 15:15
01

Nuri19074141@icloudcom - PARTİLİ BAŞKANLAR HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN KENDİ İKBALLERİNDEN BAŞKA HİÇBİR İŞLEME ONAY VERMEDİLER. ONUN İÇİN PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA BAŞKANLIK VERİLMEMELİ.VERİLDİĞİNDE VATANDAŞA YAPILMASI GEREKEN HİZMETLERİN ASKIYA ALINIP KENDİ CIKARLARI İÇİN,YANDAŞLARI İÇİN KULLANILDIĞINI GÖRÜYORUZ.BU KONULARDA VATANDAŞI İSTER İSTEMEZ MECBUREN BAĞIMSIZ ADAYLARA YÖNLENDİRECEKTİR.BUGÜNKÜ KOŞULLARDA,BAĞIMSIZ ADAYLAR DAHA ŞANSLI OLACAKTIR.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ocak 14:33
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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