Can, “Bağımsız aday olarak başvurumuzu yaptık. Şimdi rakiplerimi bekliyorum, hak eden kazansın” dedi.
17 Oca 2024 - 13:40- Siyaset Güncelleme:
İzmit’in bağımsız adayı rakiplerini bekliyor!
İzmit Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Mustafa Can, İzmit İlçe Seçim Kurulu’na giderek adaylık için resmi başvurusunu yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
ihsan - şerlerin def i hayırların fethi olması dileğiyle
Kahraman - hayırlı olsun
Yasin - Tebrikler..
Tunç - Başarılar başkanım
Nuri19074141@icloudcom - PARTİLİ BAŞKANLAR HANGİ PARTİDEN OLURSA OLSUN KENDİ İKBALLERİNDEN BAŞKA HİÇBİR İŞLEME ONAY VERMEDİLER. ONUN İÇİN PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARINA BAŞKANLIK VERİLMEMELİ.VERİLDİĞİNDE VATANDAŞA YAPILMASI GEREKEN HİZMETLERİN ASKIYA ALINIP KENDİ CIKARLARI İÇİN,YANDAŞLARI İÇİN KULLANILDIĞINI GÖRÜYORUZ.BU KONULARDA VATANDAŞI İSTER İSTEMEZ MECBUREN BAĞIMSIZ ADAYLARA YÖNLENDİRECEKTİR.BUGÜNKÜ KOŞULLARDA,BAĞIMSIZ ADAYLAR DAHA ŞANSLI OLACAKTIR.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.