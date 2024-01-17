CHP’li Vekil Kanko'dan emekli maaşı için kanun teklifi!

Bu Hükümet Emeklinin Düşmanı!

Ülkede yaşayan milyonlarca emekli, dul ve yetim vatandaşın aldığı maaşın açlık sınırının çok altında olduğunu vurgulayan Kanko, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini vurguladı.

Eskiden en düşük emekli maaşının asgari ücretin 1,5 katı olduğunu vurgulayan Kanko, 22 yıllık AKP hükümetleri döneminde emekli maaşı bilinçli olarak hükümet tarafından düşürülerek açlık sınırının altında bırakıldı.

Kanko, TBMM Başkanlığına sunduğu Kanun Teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi; “Maalesef ülkemizdeki milyonlarca emekli, dul ve yetimin yaşadığı ekonomik sorunlar, mevcut iktidar tarafından bilinmesine rağmen, bu sorunlar yıllardır göz ardı edilmekte ve çözüme kavuşturulmamaktadır. Emeklilerin ekonomik sıkıntıları, geniş kapsamlı ve etkili bir çözüm stratejisi gerektirmektedir. Ancak, bu yönde somut adımlar atılmamakta ve emeklilerin yaşam standartlarındaki düşüş engellenememektedir. Toplumun önemli bir kesimini oluşturan emeklilerin yaşadığı bu sorunlar, sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk da içermektedir.

SGK verilerine göre son 22 senede emekliler için en kötü dönem 2023 yılı oldu. 2001 yılında en düşük 4a emekli maaşının asgari ücrete oranı 1,43 idi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin neredeyse 1,5 katı idi. 2023 yılının ikinci yarısında ise bu oran 0,66’ye geriledi. Yani, en düşük emekli maaşı asgari ücretin üçte ikisine denk geliyor. Evini geçindiremeyen, kirasını, elektriğini, doğalgazını ödeyemeyen, emeklilerimiz çok zor durumda. Emekliyi yüksek enflasyona ezdiren ve yoksulluğa mahkum eden bu maaş politikası biran önce revize edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Emeklinin yüzde 90’ı açlık sınırının altında yaşıyor!

Kanko, “Ülkemizdeki 16 milyon dolayında dul, yetim ve emeklinin %90’nının aldığı aylık ile geçinemediği, yokluk ve açlık sınırının altında yaşam mücadelesi verdiği, ömrünün geri kalanında insanca yaşamak adına mücadele içinde olduğu reel bir gerçeklik ile karşı karşıyayız. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerde ve birçok kentte emeklinin aldığı düşük maaşlar ve ülkede yaşanan yüksek enflasyon yüzünden ev kirasını bile ödeyemediği ülkeyi yönetenler tarafından bilinmesine rağmen maalesef somut adımlar atılmamaktadır.

Emekli maaşları, bir ülkedeki yaşlı nüfusun yaşam standartlarını sürdürebilmesi için en önemli kriter olarak görülmektedir. Emekli maaşlarıyla orantılı olarak hesaplanan dul ve yetim aylıklarının daha makul seviyeler yükseltilmesi toplum refahı adına önemli bir adım olacaktır.

Bugün en düşük emekli aylığı 7500 lira olduğu, dul maaşının 5000 lira, yetim maaşının 2500 lira, açlık sınırının 18 bin liraya dayandığı ülke gerçeğinden yola çıkarsak, AKP iktidarının dul, yetim ve emekliliğimizi açlığa ve yoksulluğa mahkûm ettiği net bir şekilde görülmektedir.

30-35 yıl süren çalışma hayatının ardından emekli olan vatandaşlarımız, emeklilik dönemlerini huzur içinde geçirmeyi arzu ederken, ülkenin zorlu ekonomik koşulları nedeniyle işsiz olan çocuklarını ve onların ailelerini geçindirmek, torunlarına bakmak zorunda kalmaktadırlar” dedi.

Emekli, Dul Ve Yetim Aylıklarında Büyük Adaletsizlik Var!

“AKP Hükümeti 22 yıllık iktidarı dönemince emeklilere umut vermiş, ancak emeklilerin bu umutları hep bir başka bahara kalmıştır. Emekliler siyasi iktidar tarafından sürekli aldatılmış ve hayal kırıklığına uğratılmıştır. Emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidereceğini vadeden AKP hükümeti buna karşın emekli maşını daha da adaletsiz hâle getirmiştir.

Bu yasal düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 2024 yılı asgari ücreti olan 17.002 TL taban kabul edilerek, emeklilerimizin sorunlarına bir nebzede olsa çözüm üretmek, yaşadıkları gelir adaletsizliğine karşı onurlu yaşamlarını sürdürebilecekleri bir sistem hedeflenmektedir. Emekliler arasındaki maaş adaletsizliğini gidereceğini vadeden hükümet buna karşın emekli maşını daha da adaletsiz hâle getirmiştir.

Ülkedeki gelir adaletsizliğinin emekli vatandaşlarımızın onurlu yaşamlarını sürdürebilecekleri bir düzenlemeyi kapsaması amacıyla verdiğimiz bu kanun teklifiyle, asgari ücret taban uygulaması, maaşların reel değerini koruyarak emeklilerin ekonomik refahını artırmayı hedeflemektedir.

Emekli maaşlarında belirlenen taban, enflasyonun etkisiyle yaşlı nüfusun satın alma gücünü korumaya yardımcı olması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, emekli maaşları üzerinde yapılan taban uygulamaları, dul, yetim ve emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle ekonomik istikrar ve sosyal güvenlik açısından önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.