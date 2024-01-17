Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşini veya ebeveynlerinden biri kaybetmiş kişiler için ayırdığı fon ile zor durumdaki vatandaşlara dul ve yetim maaşı bağlanıyor. Halk arasında ölüm maaşı olarak da bilinen dul ve yetim maaşı ile yakınlarını kaybeden ve hayatlarını idame ettirmeye çalışan kişilere maddi destek sağlanıyor.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?

Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor. Emekli maaşına yapılan yüzde 5'lik zam ardından dul ve yetim maaşı da yüzde 42.6'da arttı.

DUL VE YETİM MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Dul ve yetim maaşı hesaplanırken hak sahipleri belirli oranlarda maaş alabilmektedir. Bu oranlar;

- Vefat eden sigortalı kişinin eşi maaşının %50’sini,

- Vefat eden sigortalının çocuğu yoksa eşi maaşının %75’ini

- Vefat eden sigortalının bir çocuğu varsa, çocuğu yüzde %25’ni

- Vefat eden sigortalının birden fazla çocuğu varsa, çocukları maaşının %25’ni

- Anne ve babanın vefat etmiş olması durumunda çocuğa %50 oranında maaş bağlanmaktadır.

Kaynak: SÖZCÜ