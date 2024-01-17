17 Oca 2024 - 14:49- Siyaset G:

BBP'li Küpçü Ankara’ya çağrıldı!

AKP Genel Merkez heyetiyle 3. görüşmeyi gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Heyeti Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü’yü Ankara’ya çağırdı.

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BBP'li Küpçü Ankara’ya çağrıldı! mask
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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için iş birliği görüşmelerini sürdüren AKP heyeti, Büyük Birlik Partisi heyeti ile görüşmelerine devam ediyor. AKP Genel Merkez heyetiyle 3. görüşmeyi gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Heyeti’nin yerel seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü’yü Ankara’ya çağırdığı öğrenildi.
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17 Oca 2024 - 14:49 - Siyaset

Muhabir  İrem Güler

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