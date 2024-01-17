31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için iş birliği görüşmelerini sürdüren AKP heyeti, Büyük Birlik Partisi heyeti ile görüşmelerine devam ediyor. AKP Genel Merkez heyetiyle 3. görüşmeyi gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Heyeti’nin yerel seçim çalışmaları kapsamında Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü’yü Ankara’ya çağırdığı öğrenildi.
17 Oca 2024 - 14:49- Siyaset Güncelleme:
BBP'li Küpçü Ankara’ya çağrıldı!
AKP Genel Merkez heyetiyle 3. görüşmeyi gerçekleştiren Büyük Birlik Partisi Genel Merkez Heyeti Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü’yü Ankara’ya çağırdı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.