- Ekonomi

Lastik-İş, Goodyear ile ilk toplantı için masada

Lastik-İş Sendikası ile Goodyear arasında yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı bugün başladı.

Aygün Baş
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Lastik-İş, Goodyear ile ilk toplantı için masada mask
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Lastik-İş Sendikası’nın örgütlendiği Pirelli, Brisa, Prometeon ve Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi toplantısı görüşmeleri dün Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikaları ile dün yapılan toplantı ile başlamıştı. Son iki dönemdir toplu iş sözleşmesini ayrı yapan Goodyear ile ise yaklaşık bin 500 işçi için bugün ilk toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi, Kiplas yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan Işık ve Aslı Beyler katıldı.
# Lastik-İş Sendikası, Goodyear, toplu iş sözleşmesi, görüşme, toplantı, Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Serkan Işık, Kiplas yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Aslı Beyler

17 Oca 2024 - 15:01 - Ekonomi

Muhabir  Aygün Baş

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