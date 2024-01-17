Lastik-İş Sendikası’nın örgütlendiği Pirelli, Brisa, Prometeon ve Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi toplantısı görüşmeleri dün Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikaları ile dün yapılan toplantı ile başlamıştı. Son iki dönemdir toplu iş sözleşmesini ayrı yapan Goodyear ile ise yaklaşık bin 500 işçi için bugün ilk toplantı gerçekleştiriliyor. Toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi, Kiplas yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan Işık ve Aslı Beyler katıldı.
- Ekonomi
Lastik-İş, Goodyear ile ilk toplantı için masada
Lastik-İş Sendikası ile Goodyear arasında yaklaşık bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı bugün başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.