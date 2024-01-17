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AKP KOCAELİ'DE ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Milletimize hizmetkar olacak, kendini şehrine adayacak adayları tespit etmek için yapılan çalışmalarımız son bulduğunda değerli hemşehrilerimize gerekli açıklamayı bizzat yapacağız." dedi.

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AKP KOCAELİ'DE ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK? mask
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Başkan Talus şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin yegane umudu, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için yola çıkan Cumhur İttifakımızın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın olarak açıklanmış, ikinci dönemi için “Haydi Bismillah” diyerek çalışmalarımıza başlamıştık. Şimdi ilçe belediye başkan adaylarımızın açıklanmasının değerli kamuoyunun büyük bir merakla beklediğini çok iyi biliyoruz. Bu doğrultuda Genel Merkezimizle istişarelerimiz devam etmektedir.

Resmiyet taşımamaktadır

Milletimize hizmetkar olacak, kendini şehrine adayacak adayları tespit etmek için yapılan çalışmalarımız son bulduğunda değerli hemşehrilerimize gerekli açıklamayı bizzat yapacağız.
Bundan önce konuşulanlar hiçbir resmiyet taşımamaktadır, bağlayıcılığı yoktur. Bilgilerinize sunar, hayırlı günler dilerim."
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17 Oca 2024 - 15:07 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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