AKP KOCAELİ'DE ADAYLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başkan Talus şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin yegane umudu, Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için yola çıkan Cumhur İttifakımızın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın olarak açıklanmış, ikinci dönemi için “Haydi Bismillah” diyerek çalışmalarımıza başlamıştık. Şimdi ilçe belediye başkan adaylarımızın açıklanmasının değerli kamuoyunun büyük bir merakla beklediğini çok iyi biliyoruz. Bu doğrultuda Genel Merkezimizle istişarelerimiz devam etmektedir.
Resmiyet taşımamaktadır
Milletimize hizmetkar olacak, kendini şehrine adayacak adayları tespit etmek için yapılan çalışmalarımız son bulduğunda değerli hemşehrilerimize gerekli açıklamayı bizzat yapacağız.
Bundan önce konuşulanlar hiçbir resmiyet taşımamaktadır, bağlayıcılığı yoktur. Bilgilerinize sunar, hayırlı günler dilerim."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.