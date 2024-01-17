17 Oca 2024 - 15:30- Spor G:

Ramil Sheydayev, Kocaelispor’da

Kocaelispor, Tayland ekibi Buriram United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Ramil Sheydayev'i renklerine bağladı.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Ramil Sheydayev, Kocaelispor’da mask
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden  Kocaelispor, Buriram United'da oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncu Ramil Sheydayev'i transfer etti. Körfez Brunga Tesisleri'ne gelen Azerbaycanlı futbolcu, antrenman sonrası takımla buluştu. Yeşil-siyahlı formanı başarısı için ter dökecek Sheydayev, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile poz verdi.
# Kocaelispor, transfer, Engin Koyun

17 Oca 2024 - 15:30 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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