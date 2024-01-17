Ramil Sheydayev, Kocaelispor’da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Buriram United'da oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncu Ramil Sheydayev'i transfer etti. Körfez Brunga Tesisleri'ne gelen Azerbaycanlı futbolcu, antrenman sonrası takımla buluştu. Yeşil-siyahlı formanı başarısı için ter dökecek Sheydayev, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile poz verdi.
?? Ailemize Hoş Geldin Ramil Sheidaev!— Kocaelispor (@Kocaelispor) January 17, 2024
✍? Kulübümüz, Ramil Sheidaev ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/wWZww0CNjv
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.