Ramil Sheydayev, Kocaelispor’da

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Buriram United'da oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncu Ramil Sheydayev'i transfer etti. Körfez Brunga Tesisleri'ne gelen Azerbaycanlı futbolcu, antrenman sonrası takımla buluştu. Yeşil-siyahlı formanı başarısı için ter dökecek Sheydayev, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile poz verdi.