"Hafta sonu yaşanan rezillikten kendimizi çıkarmamız gerekiyor"

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Eyüpsor ile evinde karşılaşacak Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam antrenman öncesi basın mensuplarına oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu.

“Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Hafta sonu kazanmak için oynayacaklarını ve yeni bir başlangıca imza atmak istediklerini söyleyen Sağlam, “Hafta sonu yaşanan rezillikten, skandaldan artık buradan kendimizi çıkarmamız gerekiyor. Yoksa burada kalırsak bu iş bize zarar veriyor. Aynı şekilde taraftarımızın da hafta sonu yaşananlardan sıyrılıp tamamen oyuna, takıma desteğe odaklanmasını istiyorum. Bu hafta önemli bir maç oynayacağız tabii yine dile getireyim; ne kazanırsak şampiyon olup lige çıkacağız ne de kötü bir durumda da her şeyi kaybedeceğiz. Son haftalardaki puan kayıpları biraz avantajımızı yitirmemize sebep oldu. Fakat ilk devreye de sıkıntılı bir başlangıç yapmıştık, sonrasında bir seri yakalayarak farkı açtık. Cumartesi günü oyuncu kardeşlerimiz gerekli sorumluluğu alacak. Manisa maçı bizim için oyun ve pozisyon zenginliği açsısından iyi oldu. Attığımız gol, penaltılar baktığımız zaman zeminin bozuk olmasına rağmen sezonun en ofansif oynadığımız ve ürettiğimiz karşılaşmalardan biriydi. Defansif anlamda, iki pozisyonla iki gol yediğimiz ikisinde de bireysel hataların ön plana çıktığı şanssız bir maç oynadık. Defansif anlamda yine kalite ortaya koyarak güzel bir maç oynamak istiyoruz. Cumartesi günü taraftarımızın bize verdiği güçle, destekle güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.