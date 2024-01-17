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"Hafta sonu yaşanan rezillikten kendimizi çıkarmamız gerekiyor"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Cumartesi günü taraftarımızın bize verdiği güçle, destekle güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

İhlas Haber Ajansı
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"Hafta sonu yaşanan rezillikten kendimizi çıkarmamız gerekiyor" mask

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Eyüpsor ile evinde karşılaşacak  Kocaelispor, bu maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam antrenman öncesi basın mensuplarına oynayacakları maç hakkında açıklamalarda bulundu.

“Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz”
Hafta sonu kazanmak için oynayacaklarını ve yeni bir başlangıca imza atmak istediklerini söyleyen Sağlam, “Hafta sonu yaşanan rezillikten, skandaldan artık buradan kendimizi çıkarmamız gerekiyor. Yoksa burada kalırsak bu iş bize zarar veriyor. Aynı şekilde taraftarımızın da hafta sonu yaşananlardan sıyrılıp tamamen oyuna, takıma desteğe odaklanmasını istiyorum. Bu hafta önemli bir maç oynayacağız tabii yine dile getireyim; ne kazanırsak şampiyon olup lige çıkacağız ne de kötü bir durumda da her şeyi kaybedeceğiz. Son haftalardaki puan kayıpları biraz avantajımızı yitirmemize sebep oldu. Fakat ilk devreye de sıkıntılı bir başlangıç yapmıştık, sonrasında bir seri yakalayarak farkı açtık. Cumartesi günü oyuncu kardeşlerimiz gerekli sorumluluğu alacak. Manisa maçı bizim için oyun ve pozisyon zenginliği açsısından iyi oldu. Attığımız gol, penaltılar baktığımız zaman zeminin bozuk olmasına rağmen sezonun en ofansif oynadığımız ve ürettiğimiz karşılaşmalardan biriydi. Defansif anlamda, iki pozisyonla iki gol yediğimiz ikisinde de bireysel hataların ön plana çıktığı şanssız bir maç oynadık. Defansif anlamda yine kalite ortaya koyarak güzel bir maç oynamak istiyoruz. Cumartesi günü taraftarımızın bize verdiği güçle, destekle güzel bir maç oynayacağımıza inanıyorum. Hafta sonu kazanıp lige yine yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz” diye konuştu.
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17 Oca 2024 - 15:35 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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Yorumlar

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Aykut - Ya neyin pesindesiniz sampiyon olmak istemiyormusunuz ne teknik var nede taktik bu takimdan vede hocadan 6 veya7 oluruz bu gidisle

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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