Tıbbi sarf malzeme satın alınacak

KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



25 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/41769

1-İdarenin a) Adı : KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : VALİLİK BİNASI KÖRFEZ MAH. ANKARA KARAYOLU CAD. NO:129 KAT: 1 REAL AVM YANI 41040 MERKEZ İZMİT/KOCAELİ c) Telefon ve faks numarası : 2623006000 - 6123 - 2623222443 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 25 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 25 KALEM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık kurumları-(Darıca Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi-Derince Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi-Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi-Karamürsel Devlet Hastanesi-Körfez Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi-TC. Sağlık Bakanlığı Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi-Dilovası Devlet Hastanesi-Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi - Kocaeli Şehir Hastanesi ve bu kurumlara bağlı Sağlık Tesisleri) ç) Süresi/teslim tarihi : Ürünlerden her biri, sözleşme süresi içerisinde her bir sağlık tesisi tarafından en fazla 5 (beş) sipariş ile peyderpey olarak teslim alınacaktır (İş artışı ve/veya iş eksilişleri hariç). Öngörülemeyen durumlar olması halinde idare teslimat programında ve sipariş sayılarında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Malzemeler Sağlık Tesisleri İdareleri tarafından yazılı siparişi takiben 15 (onbeş) gün içerisinde teslim edilecektir. Sipariş edilen miktar kadar malzeme teslim alınacak, fazla miktar alınmayabilecektir d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.02.2024 - 13:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü İhale ve Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği aday veya isteklilerin, ÜTS’de firma kaydı ve ürün ÜTS kayıtları aranacaktır. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı yapılmayacaktır. ÜTS firma kaydı ve ürün ÜTS kayıtları Yeterlilik Bilgi Tablosunda beyan edilmelidir.

2) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi” aranacaktır. Yeterlilik bilgi tablosunda beyan edilmelidir.



4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim ve kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar vermektedir. Eğer cihaz, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değil ise) Üts’ye kayıt veya bildirm aranmayacaktır. Satın alma işlemlerinde, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığı hakkında tereddüt oluşan cihazlar için üreticinin ve ithalatçının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna sunduğu teknik dosya ve remi beyanı sonucunda alınan karar esas alınacaktır. Bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır. Ancak, içerik ve özellikleri ile aynı olan iki cihaz hakkında çelişkili belge ve kayıtlar bulunması, cihazın bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüte düşülmesi halinde ihale teklifinin değerlendirilmesi aşamasında cihaza ait üreticisi tarafından hazırlanan kullanım amacı, uygulama süresi, hedef kullanıcıları ve etki mekanizmasını açıklar bilimsel verileri yüklenici adayı (istekli) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna intikal ettirerek görüş alınacaktır. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1. İhale komisyonu tekliflerin değerlendirilme aşamasında EKAP'tan tebliğ edilecek üst yazı ile numune, katalog döküman v.b. isteyebilecektir. İstekliler bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Gönderilen numune/katalog/broşür vb. Numune Teslim Tutanağı ile birlikte teslim edilecek olup, tutanakta ürünlerin marka/modeli yazılı olmalıdır.Belirtilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmaların ilgili kalemlerde teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.



10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.