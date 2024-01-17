17 Oca 2024 - 16:22- Spor G:

Ramil: "Burayı Sadigov’dan biliyorum"

Kocaelispor’un yeni transferi Ramil Şeydayev imza töreninde duygularını paylaştı. Azerbaycanlı futbolcu burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Ramil: "Burayı Sadigov’dan biliyorum" mask

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”

İmza töreninde konuşan Ramil Şeydayev, “Burayı Sadigov’dan biliyordum. Transfer sürecim uzun sürdü. Ama burada olmaktan çok mutluyum. Başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Türkiye’de ve Kocaelispor’da oynayacak olmak beni heyecanlandırıyor. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sezon sonunda hep birlikte sevineceğiz” dedi.
# RAMİL ŞEYDAYEV, transfer, Kocaelispor, türkiye, imza

17 Oca 2024 - 16:22 - Spor

Muhabir  Ömer Lütfi Çelik

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