Ramil: "Burayı Sadigov’dan biliyorum"

“EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”

İmza töreninde konuşan Ramil Şeydayev, “Burayı Sadigov’dan biliyordum. Transfer sürecim uzun sürdü. Ama burada olmaktan çok mutluyum. Başarılı bir sezon geçirmek istiyorum. Türkiye’de ve Kocaelispor’da oynayacak olmak beni heyecanlandırıyor. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sezon sonunda hep birlikte sevineceğiz” dedi.