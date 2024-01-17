EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ İHALESİ YAPACAK!

Deri̇nce'li̇ - Saraydaki hanım efendi vatandaşa porsiyonu küçültün diyeceğine eşine desinki kamuda tasarrufa geçilmeden bu iş düzelmez,yedi emin oto parklarında yasadışı yakalanıp çürümeye yüz tutmuş o araçlar emniyetin hizmetine verilse iyi olmaz mı,nedir bu müsriflik savurganlık,valiliklerde,il müdürlürlerinde ve belediyelerde o kadar çok haksız savunganlıklar var neden önüne geçilmiyor,yoksa İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ MI?