EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ İHALESİ YAPACAK!

İhalenin Adı
Merkez ve İlçe Teşkilatı hizmetlerinde kullanılan 887 adet taşıtın 2024 Yılı (12 Ay Süreli) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası’nın yaptırılması hizmeti alımı.
İhale Kayıt Numarası
2023/1575569
İhale Tarihi ve Saati
07.02.2024 – 14:00
İhale Adresi
İl Emniyet Müdürlüğü Binası A-Blok Toplantı Salonu Mahmutpaşa Mahallesi
D-130 Karayolu Cad. İzmit Yönü Yan Yol Üzeri No:84 Başiskele / KOCAELİ
İhale Dokümanı
Temin Yeri
(İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e- imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.)
Elektronik İhale
Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Deri̇nce'li̇ - Saraydaki hanım efendi vatandaşa porsiyonu küçültün diyeceğine eşine desinki kamuda tasarrufa geçilmeden bu iş düzelmez,yedi emin oto parklarında yasadışı yakalanıp çürümeye yüz tutmuş o araçlar emniyetin hizmetine verilse iyi olmaz mı,nedir bu müsriflik savurganlık,valiliklerde,il müdürlürlerinde ve belediyelerde o kadar çok haksız savunganlıklar var neden önüne geçilmiyor,yoksa İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ MI?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.