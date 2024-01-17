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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ İHALESİ YAPACAK!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Merkez ve İlçe Teşkilatı hizmetlerinde kullanılan 887 adet taşıtın 2024 Yılı (12 Ay Süreli) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortasının yaptırılması hizmeti alımı işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19. maddesine göre Açık ihale Usulü ile 2023/1575569 ihale kayıt numarasıyla 07.02.2024 Çarşamba günü saat 14:00’de e-ihale yöntemi ile (Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.) yapılacaktır.

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EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ İHALESİ YAPACAK! mask

İhalenin Adı

Merkez ve İlçe Teşkilatı hizmetlerinde kullanılan 887 adet taşıtın 2024 Yılı (12 Ay Süreli) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası’nın yaptırılması hizmeti alımı.

İhale Kayıt Numarası

2023/1575569

İhale Tarihi ve Saati

07.02.2024 – 14:00

İhale Adresi

İl Emniyet Müdürlüğü Binası A-Blok Toplantı Salonu Mahmutpaşa Mahallesi

D-130 Karayolu Cad. İzmit Yönü Yan Yol Üzeri No:84 Başiskele / KOCAELİ

İhale Dokümanı

Temin Yeri

www.ekap.kik.gov.tr

(İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e- imza

kullanarak indirmeleri zorunludur.)

Elektronik İhale

Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
# Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, ihale, araç ihalesi, toplantı, 2024, imza, Başiskele, trafik

17 Oca 2024 - 16:30 - Gündem

Muhabir  İrem Güler

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Yorumlar

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Deri̇nce'li̇ - Saraydaki hanım efendi vatandaşa porsiyonu küçültün diyeceğine eşine desinki kamuda tasarrufa geçilmeden bu iş düzelmez,yedi emin oto parklarında yasadışı yakalanıp çürümeye yüz tutmuş o araçlar emniyetin hizmetine verilse iyi olmaz mı,nedir bu müsriflik savurganlık,valiliklerde,il müdürlürlerinde ve belediyelerde o kadar çok haksız savunganlıklar var neden önüne geçilmiyor,yoksa İTİBARDAN TASARRUF OLMAZ MI?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 17 Ocak 16:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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