YUNAN’I 9-0 YENDİ, TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ… Mert Halıcı'dan süper başlangıç

“ŞAMPİYONLUKLA BAŞLAMANIN SEVİNCİ İÇİNDEYİM”

Mili Sporcu Hollandalı rakibini 11-1, Kıbrıslı rakibini 6-2, Brezilya’yı 6-2, Belçika’yı 6-3, Fransa’yı 7-2. Yenerek finale çıktı. Finalinde Yunan rakibi Georgios Karalis’i 9-0 yenerek Altın madalyanın sahibi oldu. Mert Halıcı “Yıla şampiyonlukla başlamanın sevinci içerisindeyim. Ülkemize ve kulübümüze hayırlı olsun. Bizler bu şampiyonada iken ülkemizde gelen şehit acı haberlerle sarsıldık. Buradaki başarımız şehitlerimize armağan olsun, ruhları şad olsun, ailelerinin ve Ülkemizin başı sağ olsun”.