- Spor

YUNAN’I 9-0 YENDİ, TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ… Mert Halıcı'dan süper başlangıç

Marmara Üniversitesi Spor bilimleri fakültesi beden eğitimi öğretmenliği 2 sınıf öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü Sporcusu Mert Halıcı, Yunanistan’da düzenlenen Karate 1 Series A müsabakalarında yıla şampiyonlukla başladı. Bu başarısı ile dünyanın en iyileri arasında 17’nci sıraya yükseldi.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
YUNAN’I 9-0 YENDİ, TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ… Mert Halıcı'dan süper başlangıç mask
Haber albümü için resme tıklayın

“ŞAMPİYONLUKLA BAŞLAMANIN SEVİNCİ İÇİNDEYİM”

Mili Sporcu Hollandalı rakibini 11-1, Kıbrıslı rakibini 6-2, Brezilya’yı 6-2, Belçika’yı 6-3, Fransa’yı 7-2. Yenerek finale çıktı. Finalinde Yunan rakibi Georgios Karalis’i 9-0 yenerek Altın madalyanın sahibi oldu.  Mert Halıcı “Yıla şampiyonlukla başlamanın sevinci içerisindeyim. Ülkemize ve kulübümüze hayırlı olsun. Bizler bu şampiyonada iken ülkemizde gelen şehit acı haberlerle sarsıldık. Buradaki başarımız şehitlerimize armağan olsun, ruhları şad olsun, ailelerinin ve Ülkemizin başı sağ olsun”.
# oldu, şehit, sağ, altın

17 Oca 2024 - 16:42 - Spor

Muhabir  Büşra Bozbağ

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.694.103 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL