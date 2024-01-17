YUNAN’I 9-0 YENDİ, TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERDİ… Mert Halıcı'dan süper başlangıç

“ŞAMPİYONLUKLA BAŞLAMANIN SEVİNCİ İÇİNDEYİM”
Mili Sporcu Hollandalı rakibini 11-1, Kıbrıslı rakibini 6-2, Brezilya’yı 6-2, Belçika’yı 6-3, Fransa’yı 7-2. Yenerek finale çıktı. Finalinde Yunan rakibi Georgios Karalis’i 9-0 yenerek Altın madalyanın sahibi oldu. Mert Halıcı “Yıla şampiyonlukla başlamanın sevinci içerisindeyim. Ülkemize ve kulübümüze hayırlı olsun. Bizler bu şampiyonada iken ülkemizde gelen şehit acı haberlerle sarsıldık. Buradaki başarımız şehitlerimize armağan olsun, ruhları şad olsun, ailelerinin ve Ülkemizin başı sağ olsun”.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.