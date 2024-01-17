Körfezli Demirtaş, Ragbi Milli Takımına başantrenör oldu

2024 yılında ilk olarak 13-14 Temmuz’da Polonya’da yapılacak olan Avrupa U18 Kadınlar Şampiyonası Trophy seviyesinde katılacak olan Milli Takımda başantrenör olarak yer alacak olan İhsan Demirtaş’ın milli görev alması Körfez Gençlerbirliği SK’da da sevinç ve gururla karşılandı.

“HAYALİM GERÇEKLEŞTİ”

Ragbi Milli Takımımızda görev almaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu belirten Demirtaş, “Milli takımlarda görev almak her spor insanının hayalidir. Körfez Gençlerbirliği SK kadın ve erkek Ragbi takımları olarak liglerde başarılı oluyoruz. Sporcularımız takım olarak başarıdan başarıya koşuyorlar. Bunların sonucu olarak hem onlar milli takımlara davet alıyorlar, hem de bizler antrenör olarak davet ediliyoruz.

BAŞKAN SÖĞÜT’E TEŞEKKÜR

Geçen sene Avrupa üçüncüsü olan Milli Takımımızda antrenör olarak görev yapmıştım bunun sonucunda bu yıl başantrenör olarak U18 Kadın Milli Takımımıza görevlendirildim. Bana bu imkanı sağlayan Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt’e, Körfez Belediyesi spor ailesine ve bütün herkese çok teşekkür ederim. Benim için başarı bir ekip işidir. Birçok başarıyı geride bıraktık, inşallah çok daha iyi başarılar elde edeceğiz.

GURURLA TEMSİL EDECEĞİM

Milli Takımda da başarılı sonuçlar alarak kulübümü, ilçemi, ilimi ve tabii ki ülkemi onurla ve gururla temsil edeceğim. Önümüzde 13-14 Temmuz 2024 tarihinde Polonya’da yapılacak zorlu bir Avrupa Şampiyonası var. Bütün gücümüz ve inancımızla ona hazırlanacağız” diyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti.