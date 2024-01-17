Rumeliler Dostluk yemeğinde buluştu

Kısa adı BAMDER olan Başiskele Rumeli Balkan Derneği, Kocaeli Pomak Derneği, Gölcük Trakya illeri Derneği, Gebze balkan Derneği ve Map Hoytag’ın katıldığı dostluk buluşması İzmit Belediyesi Balkan yerleşkesinde yapıldı.

Rumeli ve balkanlara ait geleneksel yemeklerden düğün çorbası, Kapama (pilavlı tavuk), irmik helvası, ekşimekli biber kavurmasından oluşan özel menü geceye katılanlardan tam not aldı.

60 kişinin katıldığı yemeğe, İzmit Kent Konsey Başkan Vekili Özlem Durmuş Şenyüz, Hacı Hızır Mahaller Muhtarı Lütfi Bodur, Bamder Başkanı Raşit İlhan, Kocaeli Pomak Derneği Başkanı Dr. Orhan Eren, Gölcük Trakya İlleri Derneği Başkanı Ramazan Korkut, Gebze Balkan Derneği Başkanı Hüseyin Aksu, Map Hoytag Başkanı Özkan Göçenler ve Batı Trakya Türkleri Derneği üyeleri katıldı. Dostluk ve Dayanışma derneğinde söz alan Bamder Başkanı Raşit İlhan ilimizde ilk kez Rumelilerin meşhur kapama yemeği düzenlediklerini belirtirken, Kocaeli Pomak Derneği Başkanı Dr. Orhan Eren Kültürlerin yaşatılması adına bu etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Gölcük Trakya İlleri Derneği Başkanı Ramazan Korkut ve Map Hoytag Başkanı Özkan Göçenler yaptığı konuşmalarda geceye emeği geçenlere teşekkür ettiler. Dostluk ve kaynaşma yemeği şair Erdem Arcan Rumeli şiirleri okuyarak coşku katarken, Map Hoytag folklor ekibi Zeybek gösterisi sundu. Faruk Ertok Udu ile ve Hayrettin Koraz Akordiyonuyla Atatürk’ün sevdiği türküleri icra ederek yemeğe renk kattılar. Dostluk ve Kaynaşma gecesinden memnun ayrılan Rumeli ve Balkanlılar her ay bu tür etkinliklerin ayda bir yapılmasını istediler.