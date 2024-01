CHP'DE NAİL ÇİLER ADAYLIKTAN ÇEKİLDi İDDİASI!

CHP Parti Meclisi'nde geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda Gebze Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, adaylıktan çekildi. Bugün Genel Başkan Özgür Özel’le görüşüp adaylık görevini iade edecek.

GAZETECİLERE NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz ay kendisini ziyaret eden gazetecilere, “Gebze Belediye Başkan adaylığını düşünmüyorum. Bugün sayın genel başkana söylesem adaylığıma onay verecek. Ancak tüm koltuklara talip olmak bize yakışmaz. Biz milletvekili olarak Gebze'mize, Kocaeli'mize hizmet edeceğiz. Gebze'yi de alacak bir adayla seçimlere katılacağız. Gebze'nin sorunlarını ve çözümlerini çok iyi biliyoruz. Gebze adayımızı kamuoyu yoklaması ve teşkilatımızın da onayı ile belirleyeceğiz” demişti.

Yüksel Ercan'dan 'NAİL ÇİLER ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK' iddiası

Uzun zamandır İYİ Parti içerisinde siyaset yapan geçen yıl yapılan genel seçimlerde Milletvekilli adayı olan Yüksel Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler’in Gebze Belediye Başkan adaylığından çekileceğini iddia etti.

Yüksel Ercan, iddiasında şu ifadeleri kullandı:

“11 Ocak tarihinde Gebze belediye başkan adaylığı CHP parti meclisinde onaylanan Kocaeli Milletvekili Nail Çiler yüzde 99 ihtimal ile adaylıktan çekilecek.

TBMM'de yapılan olağanüstü gündem sonrasında CHP Genel başkanı Özgür Özel ile görüşecek olan Nail Çiler'in sağlık sorunlarını ileri sürerek adaylıktan çekileceği ve bu durumu kamuoyu ile paylaşacağı bilgisine ulaştık. Siyasette her şey her an değişebilir Ancak Nail Çiler'in " aday olmayacağım" kararından dönmesi artık çok zor.”