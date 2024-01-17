A.Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

Sağlıklı beslenmeye başladığımızda pirincin yerini glisemik indeksi daha düşük olan bulgur almıştı. 2014 yılında Tahıl Beyin kitabını okuduktan sonra bulguru da beslenmeden çıkardık. O sıralarda ülkemizde kinoa ve karabuğday üretilmeye başlanmıştı, biz de bulgurun yerine bunları koyduk.

Daha sonra bizim otoimmün bir hastalığımız olmadığı için Basmati pirincinin glisemik indeksi düşük olduğundan arada dolma ve pilavlarda kullanmaya başladık. Ancak ithal ürün kullanmaya mesafeli olduğumuzdan biraz tedirgindik. Siyah pirinci duyuyorduk ama fiyatları çok yüksek geliyordu. Ne zaman ki bizim de alışveriş yaptığımız üreticiler siyah pirinç yetiştirmeye başladılar biz de doğrudan üreticiden alarak kullanmaya başladık.

Siyah pirincin yararlarını öğrenince Basmati pirinci kullandığımız tüm yemeklerde siyah pirinç denedik. Siyah pirinçle zeytinyağlı dolma da yapınca ve beğenince artık yavaş yavaş tamamen siyah pirince geçiyoruz. Tüm bu detayları @a.okancaglar hesabında hikayelerde görebilirsiniz.

Glisemik indeks açısından bakarsak bizim araştırdığımız kaynaklarda Baldo pirincin Gİ 85, Yasemin pirincinin 60, Basmati pirincinin 50 siyah pirincin ise 43 olarak veriliyor. Bu da siyah pirinci gönül rahatlığıyla kullanmamızı sağlıyor.

Bu tür yazılarda şunu hiç unutmayın siz ekmeği kesmediğiniz, sağlıklı beklenmediğiniz, yaşam tarzınızı değiştirmediğiniz sürece istediğiniz kadar siyah pirinç yiyin hiçbir yararını göremezsiniz.

Siyah pirincin yararlarıyla ilgili yazıyı aşağıda okuyabilirsiniz.

“Mor pirinç de denilen siyah pirinç Oryza sativa L. ailesinden Asya kökenli bir pirinç türüdür. Eski çağlarda çok özel ve besleyici olduğundan halka yasaklanmış, sadece asiller yiyebiliyormuş. O nedenle günümüzde de yasaklı pirinç olarak adlandırılıyor.”

SİYAH PİRİNCİN YARARLARI

1- Besin değerleri açısından zengindir. Diğer pirinç türlerinden daha fazla protein içerir. Demir ve bakır da içerir.

2- Antioksidanlar açısından zengindir. Antosiyaninden başka siyah pirinçte bazı flaavanoid ve karotenoid türleri dahil 23 antioksidan etkili madde bulunmuştur.

3- Antosiyanin içerir. Siyah pirince rengini veren flavanoid olan antosiyaninin güçlü antiinflamatuar, antioksidan ve anti kanser etkileri olduğu gösterilmiştir.

4- Kalp sağlığını destekleyebilir. Kalp hastalığından koruyan antioksidan maddeler içerir.

5- Kanser karşıtı özellikleri vardır. Antosiyaninlerin böyle bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Ancak daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

6- Göz sağlığını destekleyebilir. Retinayı serbest radikallerin etkisinden koruyan lutein ve zeaksantin adlı antioksidanları içerir.

7- Doğal olarak glutensizdir. Gluten hassasiyeti olanlar ve çölyaklılar için iyi bir alternatiftir.

8- Kilo vermeye yardımcı olabilir. İyi bir protein ve lif kaynağı olduğun- dan kilo vermeye yardımcı olabilir. Bazı hayvan çalışmaları antosiyaninin de böyle bir etkisi olduğunu gösteriyor.

9- Kan şekerini düşürür. Hayvan çalışmaları antosiyaninin böyle bir etkisi olduğunu gösteriyor.

10- Karaciğer yağlanması riskini düşürür. Bir hayvan çalışması yüksek yağlı ve siyah pirinç içeren bir diyetin karaciğerde yağ birikmesini ciddi ölçüde azalttığını gösteriyor.

11- Pişirmesi basit olduğundan beslenmeye kolayca dahil edilebilir. Beyaz pirince benzer şekilde pişiriliyor ve beyaz pirincin kullanıldığı tüm tariflerde kullanılabilir.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz

Kaynak: https://www.healthline.com/nutrition/black-rice-benefits#The-bottom-line