Lastik-İş, Goodyear görüşmelerinin ilki sona erdi!

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlendiği Pirelli, Brisa, Prometeon ve Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi toplantısı görüşmeleri dün Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikaları ile dün yapılan toplantı ile başlamıştı. Son iki dönemdir toplu iş sözleşmesini ayrı yapan Goodyear ile ise yaklaşık bin 500 işçi için bugün ilk toplantı gerçekleştirildi. TRYP By Whyndam Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve yönetimi, Kiplas yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan ışık ve Aslı Beyler katıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ TOPLANTILAR DAHA HAREKETLİ OLACAK

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı diğer fabrikalara sundukları taslağı Goodyear fabrikasına da sunduklarını belirterek şunları söyledi; "İki fabrika Goodyear toplu sözleşmeye ayrı giriyor. Ama biz kendilerine söyledik. Sözleşme diğerleri ile aynı olacak. Enflasyona karşı iyileştirme noktasında bir duruşumuzun olduğunu ve mevcut haklarımızı koruyacağımızı ve iş güvencemizi korumakla alakalı bir değerlendirmemiz oldu. Onlar da sektörel olarak kendi fabrikalarının durumlarını anlattılar. Yapmış olduğumuz görüşmelerde 6 madde geçti. Artık önümüzdeki toplantılar daha hareketli olacak diye değerlendiriyoruz. Taslak aynı taslak. Her tarafa mesajımızı veriyoruz. Goodyear işletmesine bu mesajı daha net vermemiz gerekiyordu, onu da net olarak ifade ettik. Kendilerine de süreç içerisinde, bundan sonraki dönemlerde sektörel olarak birlikte olmanızı temenni ediyoruz diye ifade ettik. "