TİP'in Kocaeli adayı belli oldu!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Baş, yerel seçimler için çalıştıklarını, dün yaptıkları Parti Meclisi toplantısında bazı belediye başkanı adaylarını belirlediklerini bildirdi.

DÖRT BÜYÜKŞEHİRDE ADAYLARI PAYLAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Hakan Koçak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Bilal Ortakalaycı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının Semih Yıldız olduğunu belirten Baş, Süleyman Hacıbektaşoğlu'nun Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, Mehmet Tolga Bektaş'ın ise Şişli Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı. TİP Genel Başkanı Baş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da da bazı ilçelerdeki başkan adaylarının belirlendiğini, Eşref Karagün'ün Arsuz, Emrah Karaçay'ın Samandağ Belediye Başkanı adayı olduğunu söyledi.

CAN ATALAY MESAJI

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'ın Can Atalay hakkındaki kararlarını da hatırlatan Baş "Can Atalay serbest kalacak, serbest kalana kadar mücadeleye devam edecek" ifadesini kullandı.