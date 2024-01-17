Ford Otosan işçisinin feryatı yürekleri burktu!

Kocaeli’de binlerce metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir sonuç çıkmadı. Türk Metal Sen ve Birleşik Metal İş'in grev kararı aldığı süreçte fabrikalar kaynamaya devam ediyor. Ford İşçi Bülteni isimli hesaptan yapılan paylaşımda, Kocaelili bir Ford Otosan işçisinin söyledikleri yürekleri burktu.

SİYASET YERİ DEĞİL O MASA

"Bunlar şu an şuç işliyor her iki sene olan sözleşmeye ve olan mevcut haklara saldırıyorlar! Politika siyaset yeri değil o masa! Sağlık harcama ve para bunlara söz edilmez. Bunlar Şuan bilinçli olarak hak ihlali yapıyor Yılbaşına parasız girdik yetmezmiş gibi enflasyon farkını kaynatıp birde uçan ekonomi kış ihtiyaçları ulan siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz!"

BEN SOBALI EVDE YAŞIYORUM

"Ben sobalı evde yaşıyorum 1 ton kömür 15, 20 bin lira olmuş kira 10. 000 geçmiş aklınızı derhal basına alıp insanları oyalamayın! Herkes burnundan soluyor kredi kartları 50 binden az borcu olan kalmamış gereken kayıpları geriye dönük enflasyon farkı gecikmiş sosyal haklar hepsini derhal ödeyin ayrıca buradan bu sözlerine iraden tüm gönüllü avukatları göreve çağırıyorum. Şuan millet intihar duruma gelmiştir. Meşe ve koç insanlarını haklarını vermeyip borsada tavan yapıyor. Repo da faizde kullanıyor lütfen tarafsız hukukçularımız haklarımızı alın!"