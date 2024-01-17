- Spor

Yalovalı Aleyna boksta Türkiye üçüncüsü oldu

7-13 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Yalova’yı temsil eden Aleyna Kara Türkiye üçüncüsü oldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Yalovalı Aleyna boksta Türkiye üçüncüsü oldu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde organize edilen şampiyonada 33 ilden 119 sporcu ringe çıkarken, dev organizasyonda 12 sıklette madalya dağıtıldı. Naz Çakıroğlu ve Samet Gümüş’in yanı sıra çok sayıda sporsever takip edenler arasında yer aldı. Ringde nefes kesen mücadelelere sahne olan şampiyonada ilimizi temsil eden Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü’nden Aleyna Kara 81 kiloda temsil etti.
Daha önce ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası’nda ikinci U-22 Türkiye Boks Şampiyonası’nda kürsü yapan Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde Spor Yöneticiliği Bölümü okuyan Kara, Darıca’dan da bronz madalyayla dönmeyi başardı.
# türkiye, Darıca

17 Oca 2024 - 18:28 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.694.103 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL