Hane ziyaretleri ile gönüllere dokunan İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Hakkaniye Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların isteklerini ve önerilerini dinleyen ekip küçük hediyelerle vatandaşın yüzünde tebessüm oluşturdu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını köy sakinlerine ileten Çınar Ekibi, hane ziyaretlerine devam edecek.
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Çınar Ekibinin son durağı Hakkaniye Köyü oldu
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Hakkaniye Köyü’ne gerçekleştirdiği ziyaretle Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek köy sakinlerinin taleplerini dinledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.