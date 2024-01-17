41 plakalı otomobil hurdaya döndü: Baba ve kızı kurtarılamadı!

Kaza öğle saatlerinde, Kocaali ile Akçakoca arasındaki yolun Alandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ömer Y. İdaresindeki 54 DY 006 plakalı lüks otomobil ile Mustafa Özer idaresindeki 41 LL 530 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 41 plakalı otomobil hurdaya döndü. Ağır yaralanan Mustafa Özer, kızı Meryem Uslu ve diğer otomobilin sürücüsü Ömer Y. Kocaali Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BABA VE KIZI YAŞAMLARINI YİTİRDİ
Ağır yaralanan Mustafa Özer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bir süre sonra kızı Meryem Uslu’dan da üzücü haber geldi. Meryem Uslu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Almanya’dan emekli olup İzmit Veliahmet Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Özer ile aynı mahallede yaşayan 2 çocuk annesi olan kızı Meryem Uslu’nun, Kocaali’de bulunan fındık bahçelerinde çalıştıkları, burada bulunan evlerinde de zaman zaman kaldıkları öğrenildi. SEDAŞ’tan emekli Ahmet Uslu’nun eşi olan Meryem Uslu ile babası Mustafa Özer’in ölümleri üzüntü yarattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.