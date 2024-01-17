ABD, Husileri terör örgütleri listesine aldı

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü, Kızıldeniz'de son dönemdeki saldırıları sebebiyle yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldı.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin düzenlemesiyle İran destekli Husiler, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 No'lu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yeniden "Küresel Özel Terör Örgütü" kapsamına girdi.



BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sullivan, açıklamasında, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının ABD personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etti.



Sullivan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını sona erdirmesi durumunda bu listeden hızlı şekilde çıkarılabileceğini belirtti.

Husilerin söz konusu terör listesine 30 gün sonra ekleneceğini de kaydeden Sullivan, "Yemen'deki insani durumun daha da kötüleşmemesi adına" bu yönde bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı.

2021’DE LİSTEDEN ÇIKARDILAR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.

KIZILDENİZ'DEKİ SALDIRILAR

İran destekli Yemenli Husi militanlarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere saldırıları sonucunda dünyanın önde gelen gemicilik şirketleri, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan en kısa deniz yolu olan ve küresel deniz trafiğinin yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Süveyş Kanalı'nı kullanmaktan kaçınıyor. Dünyanın en büyük denizcilik şirketleri, rotalarını Güney Afrika'ya çevirmek zorunda kaldı.

Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin pes peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizi"nin başlayacağına ilişkin endişeleri artırdı.

Kızıldeniz yerine Ümit Burnu rotasını kullanmak, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya yapılan bir sefer için ilave 10 güne ve 1 milyon dolar ek yakıta mal oluyor.

Husiler, bu saldırıları “İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık” olarak yaptığını savunuyor.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu misyon oluşturulduğunu duyurmuştu. Bu tarihten beri başta ABD, Husileri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi.