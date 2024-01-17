CHP Kandıra’nın tek adayı adaylıktan çekildi!

CHP Kandıra İlçe Örgütü’nde tek belediye başkan adayı olan Mehtap Memiş adaylıktan çekildiğini duyurdu. Memiş’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“ Türkiye siyasi hayatına damga vuran birçok isim yetiştirmiş olan; doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım Kandıra’ya hizmet etmek için, ilçe halkımın tarafıma gösterdiği teveccüh ve CHP ilçe Yönetimi’nin tam desteği ile önce 2023 Genel Seçimlerinde 28.dönem Kocaeli CHP Milletvekili Aday Adayı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP Kandıra Belediye Başkan Aday Adaylığı için ilçem ve örgütüm adına elimi taşın altına koyarak 27/12/2023 tarihinde başvuruda bulundum. Liyakat sahibi bir Cumhuriyet kadını olarak; merkez ve köylerde siyaset üzeri beraberlik sağlamak, Kandıra gelişimi ve kazanımlar için her platformda dik durmak, KANDIRA’mızı Kocaeli nin “Parlayan Yıldızı” yapmak amacıyla çıktığım bu yolda üzülerek görüyorum ki; CHP Kandıra Belediye Başkanlığı için tek aday adayı olmama rağmen, kaos ve belirsizlik dışında bir gelişme olmamıştır. Geçen her gün Kandıra’mız için kayıptır. Kandıra’mızın gözden çıkarılmaması için tek başına mücadelenin yetersiz kaldığı bu süreçte aday adaylığından çekilmek benim için zaruret haline gelmistir. Bana sevgisini ve destegini esirgemeyen, benimle umutlanan, benimle dertlenen Kandıra halkına teşekkürlerimi sunar, siz basın mensuplarına ilgi ve alakalarınız için teşekkür ederim. “