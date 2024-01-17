17 Oca 2024 - 19:47 - Teknoloji

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu ertelendi

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu ertelendi. SpaceX, "Axıom 3 uçuşu için 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.