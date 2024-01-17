DYP Kocaeli eski milletvekili Halil İbrahim Artvinli sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Uluslararası Uzat İstasyonu ile yolculuk edecek ilk Türk hakkında konuşan Artvinli, "Uluslararası uzay istasyonu ile yolculuk edecek ilk Türk, sanki uzaya Türk mekiği gidiyor gibi lanse ediliyor.Alooo, Adamların mekigine biz bir yolcu veriyoruz 50 milyon usd karşılığında. Uyanın artık cahil cühela!" dedi.
17 Oca 2024 - 20:59- Siyaset Güncelleme:
Eski Kocaeli milletvekilinden dikkat çeken paylaşım: Uyanın artık cahil cühela!
DYP Kocaeli eski milletvekili Halil İbrahim Artvinli sosyal medya hesabından, Uluslararası uzay istasyonu ile yolculuk edecek ilk Türk ile ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Ersan - heykelci Artvinli rahatsız olmuş böylelerini heykel deposuna kiltleyeceksin adam mutlu olsun, bunların işelri güçleri binlerce yıl öncesi heykelci geleneği yaşamak, bu geri kafalar TOGG; İHA; SİHA; savaş gemisi, Savaş uvağı ve uzaya gitmekten anlamaz, son dinzaorlar bunlar ancak heykelden anlar.
Adnan - SEN KENDİNİ NE ZANNEDİYON CAYİL SENSİN SENİN ZAMANINIDA GÖRDÜK SİZ ARTIK FOSİLSİNİZ
Alikahyayahya - cahil cühela sensin utanmaz adam diyeceğim ama sen adam da değilsin arsız mahluk
Meraksız - NE KADAR ZEKİ! KÜL YUTMAZ.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.