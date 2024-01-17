Eski Kocaeli milletvekilinden dikkat çeken paylaşım: Uyanın artık cahil cühela!

DYP Kocaeli eski milletvekili Halil İbrahim Artvinli sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Uluslararası Uzat İstasyonu ile yolculuk edecek ilk Türk hakkında konuşan Artvinli, "Uluslararası uzay istasyonu ile yolculuk edecek ilk Türk, sanki uzaya Türk mekiği gidiyor gibi lanse ediliyor.Alooo, Adamların mekigine biz bir yolcu veriyoruz 50 milyon usd karşılığında. Uyanın artık cahil cühela!" dedi.