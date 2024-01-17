İzmit'te o mahallelerde elektrikler kesilecek!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 18 Ocak Perşembe günü İzmit'teki mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
|55673
|KOCAELİ
|İZMİT
|SANAYI, SANAYİ
|ALI ÇAVUS, D-130 KARAYOLU CD., ESKİ BAĞDAT CD., HARPUT, HARPUT SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR
|18.01. 2024
|09:00
|13:00
|55757
|KOCAELİ
|İZMİT
|M. ALİPAŞA, M.ALİPAŞA
|ADNAN MENDERES BULVAR, ÇELİK SK., FINDIK SK., HASAN KAYA, HASAN KAYA SK., HOCA AZİZ BEY SK., KAVAKLAR CD., ÖZ SİPAHİ SK., ŞEHİT ERGÜN OLCAY SK.
|18.01.2024
|09:00
|12:00
|55758
|KOCAELİ
|İZMİT
|M. ALİPAŞA
|MUSTAFA ÇALIK SK.
|18.01.2024
|09:00
|12:00
|55759
|KOCAELİ
|İZMİT
|M. ALİPAŞA
|AZİZ KAYA SK., BEREN SK., EMİN SİPAHİ SK., MUSTAFA ÇALIK
|18.01.2024
|09:00
|17:00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.