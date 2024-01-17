17 Oca 2024 - 22:15- Gündem G:

İzmit'te o mahallelerde elektrikler kesilecek!

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 18 Ocak Perşembe günü İzmit'teki mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak.

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İzmit'te o mahallelerde elektrikler kesilecek! mask

SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 18 Ocak Perşembe günü İzmit'teki mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

55673KOCAELİİZMİTSANAYI, SANAYİALI ÇAVUS, D-130 KARAYOLU CD., ESKİ BAĞDAT CD., HARPUT, HARPUT SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., KADI SK., ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR18.01. 202409:0013:00
55757KOCAELİİZMİTM. ALİPAŞA, M.ALİPAŞAADNAN MENDERES BULVAR, ÇELİK SK., FINDIK SK., HASAN KAYA, HASAN KAYA SK., HOCA AZİZ BEY SK., KAVAKLAR CD., ÖZ SİPAHİ SK., ŞEHİT ERGÜN OLCAY SK.18.01.202409:0012:00
55758KOCAELİİZMİTM. ALİPAŞAMUSTAFA ÇALIK SK.18.01.202409:0012:00
55759KOCAELİİZMİTM. ALİPAŞAAZİZ KAYA SK., BEREN SK., EMİN SİPAHİ SK., MUSTAFA ÇALIK18.01.202409:0017:00
# izmit elektrik kesintisi, şehit, 2024

17 Oca 2024 - 22:15 - Gündem

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