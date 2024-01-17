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Kardeşini bıçaklayan kişi tutuklandı

Körfez ilçesinde, tartıştığı kardeşini bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Kardeşini bıçaklayan kişi tutuklandı mask
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu, dün Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi'nde tartıştığı kardeşi K.K'yi (26) bıçakla göğsünden yaralayan şüpheli O.K'yi (28) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
# ceza

17 Oca 2024 - 22:38 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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