Madeni parada yeni dönem

Enflasyonun gittikçe artmasının madeni kuruşlar yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başladı.

2022 yılında 854 milyon 13 bin 500 madeni paranın tedavüle girişi sağlanırken, 2023 yılında bu rakam 781 milyon 492 bin 300’lere kadar geriledi.

Darphane 2023 yılının tamamında madeni 1 kuruştan Temmuz ve Aralık aylarında 240’ar bin adet ile toplamda 480 bin adet basım gerçekleştirdi. Kasım ayında 2 milyon 520 bin, Aralık ayında 3 milyon 600 bin olmak üzere 6 milyon 120 bin adet madeni 5 kuruş tedavüle girdi. Madeni kuruşlar artık vatandaşın cüzdanında veya esnafın kasasında artık bulunmuyor.



BAKIR 1 KURUŞUN KİLOSU 230 TL!

Enflasyon ve finansal dijitalleşme yapılan harcamalara da yansıdı. Kuruşlar artık işlevini kaybetti. Toplam basılan madeni para sayısı içerisinde 1 kuruşluk madeni paranın yeri yüzde 0,06 oranında olurken, 5 kuruş ise 0,78 civarında oldu. Bu zaman içerisinde 2,2 gram ağırlığındaki bakırdan yapılan 1 kuruşlar ağırlığı ile daha değerli bir hale geldi. Değeri 22 lira olan 1 kilogramlık 1 kuruşun kilo satışı ise 225-230 TL civarı değişkenlik gösteriyor.

MADENİ 5 LİRANIN BASIMI 21 MİLYONU AŞTI



Cumhuriyet’in 100. Yılı olması nedeniyle ilk kez tedavüle giren 5 liralık madeni paranın basımı 21 milyon adedi aştı. Bu yıl En çok tedavüle giren bozuk para ise 1 lira oldu.

ETİKETLERDE 1 LİRA DÖNEMİ

Habertük’e konuşan bir bakkal esnafı, 1 kuruş ve 5 kuruşun 3 yıldır piyasada kullanılmadığını ifade ediyor. Fiyatları yuvarlayarak etiket fiyatı oluşturulduğunu dile getiren esnaflar, “Fiyatlar artık 1 lira üzerinden gidiyor. En düşük bakkalda satılan ürün 1 lira ile sakız var” ifadelerini kullanıyor.