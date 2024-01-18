ABD'den Türkiye'ye yeşil ışık: F-16 satışını desteklemeyi sürdürüyoruz

ABD ile Türkiye arasında bilinmezliğe sebep olan F-16 krizi ile ilgili ABD'den yeni açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bir kez daha belirtti
Joe Biden yönetiminin göreve geldiğinden bu yana bu konuda aynı çizgiyi izlediğini kaydeden Kirby, "Göreve geldiğimizden bu yana bu konuda tutarlı bir politika pozisyonumuz var. İlave F-16'ların satışını ve Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonunu desteklemeyi sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Kirby, F-16'ların satışına ilişkin Kongreye ne zaman resmi bildirimde bulunulacağı konusunda ise satış takvimi konusunda net bir tarih ifade edemeyeceğini söyledi.
Türkiye, Ekim 2021'de 40 adet blok-70 F-16 savaş uçağı ile 79 modernizasyon kitini satın almak için ABD'ye niyet mektubunu iletmişti. ABD yönetimi ise bugüne kadarki açıklamalarında Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini dile getirmiş ancak Kongreye ne zaman resmi bildirimd
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.