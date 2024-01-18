BTP İzmit Belediye Başkan Adayı belli oldu

Parti ilçe başkanlığında yapılan toplantı sonucunda Serkan İmren`in İzmit belediye başkanlığı adaylığına getirilmesine karar verildi.
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Bağımsız Türkiye Partisi aday belirleme çalışmasının sonuna gelindi. İzmit Belediye Başkan Adayı Serkan İmren oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.