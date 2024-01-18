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YRP DARICA, ADAY KURTULUŞ İLE İLÇE YÖNETİMİNE TALİP!

Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş çalışmalarına son hız devam ediyor. Darıca İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır ve yönetimi ile birlikte Resmi kurum ziyaretleri gerçekleştirildi.

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KAMU KURUMLARI VE BELEDİYE UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAK

Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Arif Emre ziyaret edildi. Samimi ve sıcak geçen görüşmelerde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. İlçe yönetiminde koordinasyon, güvenlik ve sağlık konularında başarılı çalışmalarında teşekkür edildi. Belediye Başkanlığını almak konusunda iddialı olan Aday Kurtuluş Kamu Kurumları ve Belediye uyum içinde çalışacaklarını belirtti.
# Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Arif Emre, Yeniden Refah Partisi, Darıca İlçe Belediye Başkan Adayı Fatma Kurtuluş, Darıca İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, ziyaret, sağlık, aday, Darıca, eğitim

18 Oca 2024 - 08:40 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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