YRP DARICA, ADAY KURTULUŞ İLE İLÇE YÖNETİMİNE TALİP!

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYE UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞACAK
Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Arif Emre ziyaret edildi. Samimi ve sıcak geçen görüşmelerde karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. İlçe yönetiminde koordinasyon, güvenlik ve sağlık konularında başarılı çalışmalarında teşekkür edildi. Belediye Başkanlığını almak konusunda iddialı olan Aday Kurtuluş Kamu Kurumları ve Belediye uyum içinde çalışacaklarını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.