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‘Sen Anlat İzmit’ Cumhuriyet Mahallesi’ndeydi

İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk Günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programı Cumhuriyet Mahallesi’nde devam etti

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‘Sen Anlat İzmit’ Cumhuriyet Mahallesi’ndeydi mask
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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen halk günleri ‘Sen Anlat İzmit’ programları Cumhuriyet Mahallesi’nde devam etti. Vatandaşların, talep ve önerilerini iletme imkânı bulduğu program sonunda İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Yaman’a İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacı takdim etti.

BAŞKAN HÜRRİYET’E TEŞEKKÜR EDİLDİ

Vatandaşlar, İzmit Belediyesi personeline direkt olarak talep, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Personel ise vatandaşların taleplerini not aldı. Bu uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade eden bölge sakinleri, Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
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18 Oca 2024 - 08:58 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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