İşte yeni Alman vatandaşlığı şartları!

Ali Gülen'in haberine göre, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı hızlı ve çifte vatandaşlığı öngören Yeni Vatandaşlık Yasası (Gesetzentwurf zur Moderniesierung des Staatsangehörigketisrechts), daha önce açıklandığı gibi Perşembe (bugün) değil, 19 Ocak Cuma günü (yarın) görüşülecek.

Bakanlık, tasarı üzerinde toplam 40 dakikalık bir konuşma gerçekleşeceğini ve ardından oylamaya geçileceğini belirtti.

Tasarı, iyi uyum sağlayanların üç yıl, ülkede yardıma muhtaç olmadan çalışan ve Almanca bilenlerin 5 yılda Alman vatandaşlığını alabilmesini öngörüyor. Herkes için de çifte vatandaşlık yolu açılacak.

Ana muhalefet Hıristiyan Demokrat Parti, "Alman vatandaşlığının değerini koruyun" başlıklı önergesini de oylatmak istiyor ve vatandaşlık yasasında yapılan değişiklikten vazgeçilmesini talep ediyor.

Ancak çoğunluk, hükümet partileri olan SPD-Yeşiller ve Liberaller’de olduğu için bu talebin meclisten geçmesi beklenmiyor.

YENİ YASA NE GETİRİYOR?

Reform ile daha önce 8 yıl olan vatandaşlığa geçiş için bekleme süresi 5 yıla inecek. Özel durumlarda ve uyum sağlandığı da kanıtlandığında süre 3 yıla inebilecek.

Beş yıldır ülkede yaşayan yabancı kökenli ailelerin Almanya’da doğan çocukları "otomatik olarak Alman vatandaşı" olacak.

Daha önce, özellikle Türkler’in çifte vatandaşlığını önlemek için getirilen, "Alman doğumlu vatandaş olma ve 18 yaşına gelince, Alman ya da Türk vatandaşlığından birini seçme" şartı da kaldırılıyor.

NASIL ÇİFTE VATANDAŞ OLUNACAK?

Ülkede 60 yılı deviren Türkler’in yarısı halihazırda Alman vatandaşlığını almış durumda. Kalanlar da, yeterli dil bildiğini ve yardım almadan geçimini sağladığını kanıtlarsa, Alman vatandaşlığına başvurabilecek.

Bunun için Türk vatandaşlığından çıkmaları gerekmeyecek. Daha önce Alman vatandaşlığını alanlar, isterlerse Türk vatandaşlığını geri alabilecek. Yeni yasada, otomatik kayıp hükmü yer almıyor.

Alman vatandaşlığını alan kişinin ailesi de, eğer geçimini kendi ya da aileden birileri tarafından karşılanıyorsa vatandaşlık alabilecek.

İSRAİL'İ TANIMAK BİR ŞART OLACAK

Ülkeye Mavi Kart’la gelip çalışanlar da, yasal süreleri doldurduğunda önce oturma izni ardından vatandaşlık alabilecek.

Geçimini sağlama ve dil şartı onlar için de geçerli. Almanya'dan iltica isteyenler, ilticaları kabul edilirse, yasal süreler ve dil-/ geçim şartını yerine getirirse çifte vatandaş olacak.

Alman olabilmek için Türk vatandaşlığından çıkış şartı kaldırıldığından işlemler hızlanacak. Bunun için vatandaşlık dairelerine ek personel alımı planlanıyor.

Vatandaşlığı alabilmek için, Alman Anayasası’nın özgür, demokratik, temel düzenine bağlı olunduğu sözü verilecek. Ayrıca, "Yahudi karşıtı, ırkçı veya diğer insanlık dışı sayılan eylemlerin" insanlık onuru ile bağdaşmadığını kabul etme şartı var.

İsrail’i devlet olarak tanıyor olmak da başka bir şart.

SAVCILIK İNCELEME YAPACAK

Yasa tasarısında, daha önce yer almayan bir nokta da var. Buna göre savcılık, başvuran kişinin Yahudi aleytarı, ırkçı veya diğer insanlık dışı davranışı nedeniyle ceza alıp almadığını araştıracak.

Başka ağır suçlar zaten vatandaşlığa engel durum oluşturuyor ama bu konularda ceza almış olanlar da, ceza hafif olsa bile Alman vatandaşı olamayacak.

Kadın- erkek eşitliğine inanmayan, cinsiyetçilik yapanlar da Alman vatandaşı olamayacak. Bu alanlarda güvenlik soruşturması yapılacak. Cuma günü oylanacak olan yasanın yürürlük tarihi daha önce 2024 olarak açıklanmıştı. Tam tarihi de yarın netleşecek.

Kaynak: SÖZCÜ