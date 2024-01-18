Karadeniz gazı ve Gabar petrolü için dev yatırım

2024 Yılı Yatırım Programı’nı değerlendiren Bayraktar, enerji sektörüne yapılacak yatırımın 2024’te yüzde 70 artışla 75,7 milyar lira, madencilik sektörüne yapılacak yatırımın da yüzde 34 artışla 106 milyar lira olacağını belirtti. Bayraktar, “En büyük yatırımı doğal gaz ve petrol arama ve üretim çalışmaları için yapacağız. Sakarya Gaz Sahası ve Gabar bölgesi başta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimi artırmak için yaklaşık 100 milyar liralık yatırım planlıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında 327 bin metre arama, 399 bin metre üretim sondajı yapacağız” bilgisini verdi.

Bayraktar, doğal gaz ve elektrik iletim altyapısına da önemli miktarda yatırım yapacaklarını vurgulayarak, “2024 yılında doğal gaz depolama kapasitelerinin artırılması, doğal gaz iletim hattı yapımı ve modernizasyonu, doğal gaz ulaşmayan yerlere doğal gaz arzı sağlanması gibi faaliyetler kapsamında BOTAŞ 29 milyar lira yatırım gerçekleştirecek. TEİAŞ ise elektrik iletim hatları ve trafo yatırımlarına 28 milyar lira kaynak aktaracak. Böylece diğer yatırımlarla beraber 2024 yılında enerji ve madencilik sektörüne yapacağımız toplam kamu yatırımı 181,7 milyar lirayı bulacak” diye konuştu.

Bayraktar, özel sektörün katkısıyla her yıl 5 bin megavat rüzgar ve güneş enerjisi santralini devreye alacaklarını söyleyerek, “Hedefimiz bu yatırımlarla 2035 yılına kadar mevcut kurulu gücümüze toplam 60 bin megavatlık ilave yenilenebilir kurulu gücü eklemek” dedi.

Kaynak: MİLLİYET