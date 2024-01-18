Gram altında sert düşüş!

Altın fiyatlarında rüzgar terse döndü ve Ons altın fiyatı baskılanarak düşmeye başladı. Dün yüzde 0,75 düşüşle 2010 dolara kadar geri çekilen ons altına paralel gram altında da düşüş yaşandı. Gram altın neden düşüyor? Yatırımcı altının daha ne kadar düşeceğini merak ederken ekonomistler de altın fiyatlarıyla ilgili kritik açıklamalarda bulunuyor. İşte altın fiyatlarında güncel rakamlar.

GRAM ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller “Faiz indirimi konusunda hızlı davranmayacağız verilere bakacağız” açıklaması yaptı. Sonrasında Amerika’da perakende satış büyüme verisindeki beklenti yüzde 0,4 gelmesiydi ancak yüzde 0,6 arttığı açıklandı. Dolar endeksinin de yükselmesi Ons fiyatını aşağı çekti. Bu gelişmeler doğrultusunda Ons altın sallanmaya başladı. Ama Ons altın 2 bin doların altına düşmüyor.

Kızıldeniz’deki risk endişesi ile güvenli liman olan altından vazgeçilmiyor. Ons altın 2 bin dolarda sıkı tutunuyor. Yurtiçi piyasada gram altın dolar ve ons altından destek alarak fiyatlanıyor.

GRAM ALTININ GELECEĞİ SON NOKTA

Geçtiğimiz haftalarda Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 70 liradan işlem görüyordu. Bugün ise 2 bin 58 liradan el değiştiriyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 2 bin 40 lira seviyesine kadar düşmesini beklerken yatırımcı için ise bu düşüşlerin fırsat olduğunun altını çiziyor.

Gram altının geleceği son noktaya da değinen Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin ardından önümüzdeki bir iki hafta içerisinde 2 bin 90 liraya çıkmasını beklediğini açıkladı.

18 OCAK 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın alış: 1.948,31 TL

Gram altın satış: 1.948,65 TL

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın alış: 3.328,00 TL

Çeyrek altın satış: 3.397,00 TL

YARIM ALTIN

Yarım altın alış: 6.656,00 TL

Yarım altın satış: 6.763,00 TL

TAM ALTIN

Tam altın alış: 13.272,00 TL

Tam altın satış: 13.486,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altını alış: 13.589,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 13.794,00 TL

ATA ALTIN

Ata altın alış: 13.660,00 TL

Ata altın satış: 13.876,00 TL

Kaynak: AYDINLIK