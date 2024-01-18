Kocaeli Valiliği uyardı! Kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam saatleriyle cuma sabah saatleri arasında Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Kocaeli Valiliği yaptığı uyarı ile "Rüzgarın, perşembe (bugün) 18.01. 2024 akşam saatleri ile cuma 19.01.2024 günü sabah saatleri arasında bölgemizde ( İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova) güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer her hamleli fırtına (50-80 kö/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması , ağaç veya direklerin devrilmesi , soba be Doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
Sevgili Kocaelili Kardeşlerim ,
Dikkatli ve tedbirli olalım ! pic.twitter.com/CMksqZajBA
— Seddar Yavuz (@SeddarYavuz) January 17, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.