YRP Derince adayı Açık, Derincelilerin sorunlarına kulak verdi!

Derince halkı, Gökhan Açık’ın belediye başkan adaylığına olumlu tepki gösterdi. Onun dinamizmi ve vizyonuna olan hakimiyeti Derince halkını etkiledi. Açık, halkın güvenini kazanmak için samimi ve doğrudan iletişim kurmaya özen gösteriyor. Derince’de yapılması gereken projeleri, sorunları ve çözüm önerilerini halkla paylaşması da onun etkileyiciliğine katkı sağladı.

Yerel seçimlerde halkın desteğini kazanmak için halkın nabzını tutan ve ihtiyaçlarını anlayan bir adayın önemi büyük. Gökhan Açık, Derince’de birçok kişiye umut kaynağı oldu.

İnsanların ihtiyaçlarına çözüm sunan ve Derince’nin geleceği için çalışan bir lider olarak tanınan Açık, halkın beklentilerini karşılayabilecek bir vizyona sahip olmasıyla, Derince’de en etkili isimlerden biri haline geldi.

Gökhan Açık’ın saha etkinliği ve halkın desteği, Derince’de değişimin ve ilerlemenin mümkün olduğunu gösteriyor. Derince’de yaşayanlar, Gökhan Açık’ın Belediye Başkanlığı altında daha iyi bir yaşam kalitesi ve gelişim görmeyi umuyor. Enerjisi, iş yapma kabiliyeti ve halka olan bağlılığı Derince’de en etkili isim olarak öne çıkmasını sağlamış durumda.

Açık, "Biz yapmayacağımız hiçbir vaatte bulunmayacağız vatandaşlarımızı kandırmanın olmayacak şeyleri söylemenin hiç bir anlamı yok. Biz bu yola Allah Rızası için çıktık doğru hangisiyse bizler onu yapacağız. Sürekli halkın içinde olup sorunları yerinde çözeceğiz. Tabii ki projelerimiz var. Derince’mize değer katacak projeler vatandaşlarımızın faydalanacağı projeler olacak. Sahada görüyorum ki Derince halkının artık sabrı kalmamış bizler vatandaşlarımızın hiç bir şeyin farkında olmadığını düşünüyorduk fakat öyle değilmiş vatandaşlarımız her şeyin farkında bizlerden çok daha iyi biliyorlar bunun cevabını da inşallah Milli Görüş Belediyeciliğini destekleyerek verecek ve gerçek hizmeti görecekler." ifadelerini kullandı.