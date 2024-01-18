18 Oca 2024 - 10:03- Siyaset G:

CHP KÖRFEZ'DE OY PUSULASI BELLİ OLDU!

CHP Körfez'de ön seçim 21 Ocak Pazar günü Körfez Endüstri Meslek Lisesi'nde yapılacak. CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın gözetiminde yapılacak ön seçimde oy pusulası belli oldu.

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CHP KÖRFEZ'DE OY PUSULASI BELLİ OLDU! mask
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CHP Körfez'de yapılacak ön seçimde oy pusulası soyadına göre alfabetik olarak belirlendi.

İşte CHP Körfez oy pusulası sıralaması:

1- Tayfun Balıkçı

2- Nurcan Kuşçu

3- Emirşah Torun

4- Bozkurt Uslu

5- Aynur Vergili
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18 Oca 2024 - 10:03 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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