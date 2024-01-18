LPG'ye zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile vergilere yapılan artışlar benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Yeni yılda, 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubuna yapılan 1,00 TL ÖTV fiyat artışının ardından yeni zam geldi.

LPG'ye bu geceden geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.