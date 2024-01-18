LPG'ye zam geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile vergilere yapılan artışlar benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Yeni yılda, 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubuna yapılan 1,00 TL ÖTV fiyat artışının ardından yeni zam geldi.
LPG'ye bu geceden geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.