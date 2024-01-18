- Ekonomi

LPG'ye zam geldi

Döviz kurundaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. LPG'nin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

LPG'ye zam geldi mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile vergilere yapılan artışlar  benzin ile motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Yeni yılda, 3 Ocak itibarıyla otogaz (LPG) grubuna yapılan 1,00 TL ÖTV fiyat artışının ardından yeni zam geldi.

LPG'ye bu geceden geçerli olmak üzere ortalama 40 kuruş zam geldi.
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18 Oca 2024 - 10:11 - Ekonomi

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