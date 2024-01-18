18 Oca 2024 - 11:43- Spor G:

Başkan Aygün eser ve hizmetlerini paylaşıyor

İstişarelerine devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kez Yenikent ve Çınarlı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

HABER MERKEZİ
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Başkan Aygün eser ve hizmetlerini paylaşıyor mask
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Kente değer katan birbirinden önemli projelere imza atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişarelerini de sürdürüyor. Farklı meslek grupları ve sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak buluşarak projelerini paylaşan Başkan Aygün, bu kez Yenikent ve Çınarlı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada ilçe genelinde hizmete sunulan projeler ve devam eden çalışmalardaki son durumu paylaşan Başkan Aygün, gönül birliği içerisinde Derince’ye hizmet ettiklerini söyledi.
# Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, imza, toplantı, hizmet

18 Oca 2024 - 11:43 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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