Başkan Aygün eser ve hizmetlerini paylaşıyor

Kente değer katan birbirinden önemli projelere imza atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişarelerini de sürdürüyor. Farklı meslek grupları ve sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak buluşarak projelerini paylaşan Başkan Aygün, bu kez Yenikent ve Çınarlı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada ilçe genelinde hizmete sunulan projeler ve devam eden çalışmalardaki son durumu paylaşan Başkan Aygün, gönül birliği içerisinde Derince’ye hizmet ettiklerini söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.