Başkan Aygün eser ve hizmetlerini paylaşıyor

Kente değer katan birbirinden önemli projelere imza atan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişarelerini de sürdürüyor. Farklı meslek grupları ve sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak buluşarak projelerini paylaşan Başkan Aygün, bu kez Yenikent ve Çınarlı Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada ilçe genelinde hizmete sunulan projeler ve devam eden çalışmalardaki son durumu paylaşan Başkan Aygün, gönül birliği içerisinde Derince’ye hizmet ettiklerini söyledi.