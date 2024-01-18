100. Yıl Hatıra Ormanına Park ve Yürüyüş Yolu kazandırdı

Cumhuriyetimizin ve İzmit Belediyesinin tescilinin 100. Yılında gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabilmek için var gücüyle çalışan İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi İkizdere Caddesi üzerinde bulunan 3200 metrekarelik alana Kurtuluş Savaşında şehit düşen 553 askerimiz adına fidan dikerek hatıra ormanı oluşturdu. Ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Hatıra Ormanının yanında bulunan alana Park ve Yürüyüş Yolu alanı yaptı.

559 ADET BİTKİ DİKİLDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açılan Hatıra Ormanının yanına Park ve Yürüyüş yolu alanı inşa etti. 126 metrekarelik alana Çocuk Oyun Alanında İzmit Belediyesinin kendi öz kaynaklarıyla üretilen 2 adet pergola oturma alanı, 255 metrekarelik yeşil alan, 1 adet çeşme monte etti. Ekipler ayrıca travers sınırları olan stabilize yürüyüş yolu da yaptı. Park ve Yürüyüş Yolu Peyzaj Alanına, 125 adet zakkum, 390 adet hatmi çalısı, 25 adet abelya, 7 adet spiral leylandi, 2 adet manolya, 10 adet sarı yasemin olmak üzere 559 adet bitki dikimi yapıldı.