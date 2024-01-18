- Eğitim

DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

Anadolu Ajansı
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18 Oca 2024 - 11:55 - Eğitim

Muhabir  Anadolu Ajansı

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