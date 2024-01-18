18 Oca 2024 - 12:01 - Spor

Kardeş takım, Hikmet Karaman ile anlaşmaya çok yakın!

Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevi için Hikmet Karaman dönemi çok yakın. Tecrübeli teknik adam, Adana'ya geldi ve Mavi-Lacivertli ekiple bir görüşme gerçekleştirecek.