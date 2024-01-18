Askere çağrılan TikTok fenomen isyan etti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, yaptığı paylaşımda kendisine gelen mesajı paylaştı.

Gezgin, yoklama kaçağı olduğunu ve askerlik şubeden çağrıldığını açıkladı. Kendisini kadın gibi hissettiğini söyleyen Gezgin, Türk askerini ve milletini çok sevdiğini ancak bulunduğu bedenle askere gidemeyeceğini söyledi.

ASKERLİK ŞUBESİNE GİTMESİ İÇİN 15 GÜN SÜRE VERDİLER

Gezgin paylaştığı videoda, “Tüm Türk askerlerimizi çok seviyorum. Hepsine boynum kıldan ince ama ben nasıl gideceğim? Ben bu bedenle nasıl gideceğim? Asker kaçağı olarak gözüküyorum 15 gün süre vermişler ben ne yapacağım?” ifadelerini kullandı.

Gezgin videonun devamında, ”Ben kadınım ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum devletimi askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Ben nasıl askere gideyim? Ben bu saçla bu kirpikle ne diyeceğim? Nasıl gideceğim Nasıl yapacağım? Sesim gitti artık ya” dedi.

Sosyal medya hesabından çektiği videolarla gündeme gelen Mükremin Gezgin, geçen yıllarda hamile olduğunu iddia etmiş ve yeni doğmuş bir bebek ile çektiği videolar sonrası gözaltına alınmıştı.

Kaynak: CUMHURİYET